Fotografata al mare dagli investigatori privati operaia licenziata a Forlì | Non era con la madre malata Ma il giudice la reintegra

La vicenda di un’operaia di Forlì si conclude con una vittoria in tribunale. La donna, licenziata a ottobre, era stata accusata di aver mentito sulla presenza al mare, mentre gli investigatori avevano fotografato che non era con la madre malata. Ma i giudici hanno deciso che il licenziamento era ingiustificato e l’hanno reintegrata, stabilendo anche un risarcimento di 12 mensilità.

Reintegrata sul posto di lavoro con un risarcimento pari a 12 mensilità. Si è chiusa così, la vicenda di un operaia di Forlì, licenziata, per i giudici del tribunale civile, «ingiustamente» nell'ottobre del 2023. La donna, 40 anni, lavorava da anni come carrellista a tempo indeterminato. Nell'ottobre di tre anni fa aveva richiesto e ottenuto un congedo straordinario per assistere la madre disabile e convivente, il cui stato di salute si era aggravato. La relazione investigativa . Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'azienda, sulla base di una relazione investigativa interna, aveva accertato che la donna si era recata per alcune ore, in più giornate, in uno stabilimento balneare di Cesenatico.

