Questa mattina il sindaco di Napoli, Manfredi, ha firmato i decreti di costituzione delle otto commissioni consiliari permanenti. Ora i gruppi di lavoro sono ufficialmente attivi e pronti a lavorare sui diversi temi della città. La decisione arriva dopo settimane di attese e discussioni tra i rappresentanti politici. I nuovi organismi avranno il compito di analizzare e proporre soluzioni su questioni chiave per Napoli.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho firmato i decreti per la costituzione delle otto commissioni consiliari permanenti. Avremmo potuto impiegare qualche giorno in meno, è vero, ma proprio per questo ho voluto accorciare al massimo i tempi di costituzione, prevedendo un calendario di convocazione molto serrato. Grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche, nella giornata di giovedì, dalle 10 alle 19, saranno insediate le otto commissioni ed eletti gli Uffici di presidenza”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. “Mi auguro che l’elezione dei componenti dell’Ufficio di presidenza avvenga per acclamazione, al fine di confermare il clima di collaborazione istituzionale tra maggioranza e minoranza che sta caratterizzando positivamente questo inizio di legislatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si sbloccano le commissioni consiliari, Manfredi firma i decreti di costituzione

