Insediate le sei commissioni consiliari permanenti del consiglio regionale

Il 12 gennaio, il consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l'inizio delle attività di approfondimento e valutazione delle materie di competenza. Questi organismi rappresentano un momento importante per il lavoro legislativo e di indirizzo politico del territorio, garantendo un impegno continuo e strutturato nelle varie aree di interesse regionale.

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti - (Arv) Venezia, 12 gennaio 2026 Nella mattinata di oggi, si sono insediate le sei commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale del ... iltempo.it

Insediate le sei commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale - LV) presidente della quinta commissione: politiche sociosanitarie ... vicenzatoday.it

Insediate le commissioni consiliari

Quando avevo inziato a studiare qualcosa sulla Regione, durante la campagna elettorale, mi ero soffermato diverse volte sulla quarta commissione e dicevo “Chissà…” Questa mattina si sono insediate le commissioni consiliari permanenti del Consiglio regio - facebook.com facebook

Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti. Eletti Presidenti, Vicepresidenti e Segretari tinyurl.com/zdjfe7pj x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.