Insediate le sei commissioni consiliari permanenti del consiglio regionale

13 gen 2026

Il 12 gennaio, il consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l'inizio delle attività di approfondimento e valutazione delle materie di competenza. Questi organismi rappresentano un momento importante per il lavoro legislativo e di indirizzo politico del territorio, garantendo un impegno continuo e strutturato nelle varie aree di interesse regionale.

Si sono insediate ieri mattina, 12 gennaio, le sei commissioni consiliari permanenti del consiglio regionale del Veneto. In occasione della prima seduta, ciascuna commissione ha proceduto, come previsto dal regolamento consiliare, all'elezione dei propri presidente, vicepresidente e segretario.

Insediate le commissioni consiliari

Video Insediate le commissioni consiliari

