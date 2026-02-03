Si prostra inconsolabile davanti alla ragazza colpita per sbaglio | la vergogna di Nishida diventa virale

Durante l’All Star Game di volley in Giappone, Yuij Nishida ha colpito accidentalmente una ragazza dello staff. L’episodio è diventato virale sui social, mentre il giocatore si è presentato davanti alla ragazza, visibilmente sconvolto e in lacrime, per chiedere scusa. La scena ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione di molti fan e spettatori.

