Nelle strade periferiche di Ceprano, in una sera anonima come tante, una vita matrimoniale si è sgretolata nel modo più violento e crudele possibile. Non per un pettegolezzo, non per un sospetto, non per una confessione tardiva. Ma per un audio. Una registrazione rubata, circolata di telefono in telefono come un gadget osceno, diventata virale nei gruppi WhatsApp in poche ore, trasformando un tradimento privato in uno spettacolo di massa. La moglie, una donna stanca di una vita di lavoro e dedizione, ha riconosciuto l'auto del marito parcheggiata nel buio di una stradina di campagna.

'L'audio della vergogna': il tradimento scoperto in auto diventa virale a Ceprano, interviene il sindaco