Taxi per prelevare pensionata con i gioielli truffa sventata nel Napoletano

Un tentativo di truffa ai danni di una pensionata è stato fermato ieri pomeriggio ad Agerola, nel Napoletano. I malfattori avevano organizzato un abile raggiro, inviando un taxi per prelevare la donna e sottrarle i gioielli, dopo aver allontanato il figlio da casa. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la truffa si perfezionasse, garantendo così la sicurezza della vittima.

Tempo di lettura: 2 minuti Inviano un taxi per prelevare una pensionata a cui intendevano sottrarre i gioielli dopo avere allontanato il figlio da casa: truffa agli anziani per fortuna sventata ieri pomeriggio ad Agerola, in provincia di Napoli, grazie all'intervento dei carabinieri. I militari si sono recati nell'abitazione di una donna romana 62 anni, pensionata, dopo richiesta di intervento della nipote che aveva intuito quanto stava per accadere. Secondo quanto emerso, un gruppo di truffatori, fingendosi al telefono carabinieri, hanno indotto il figlio 32enne della pensionata ad allontanarsi da casa, chiedendogli di recarsi in caserma, ma a Positano, per essere ascoltato in relazione a una rapina.

