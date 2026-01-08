Cane finisce in un fosso di 3 metri | salvato dai Vigili del fuoco

Il 8 gennaio 2025, i Vigili del fuoco di Montelibretti sono intervenuti a Capena, in via degli Ulivi, per soccorrere un cane di grandi dimensioni rimasto intrappolato in una fossa di circa 3 metri di profondità. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di restituirlo ai propri proprietari, dimostrando l’importanza delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.

Capena, 8 gennaio 2025 – Alle ore 09:00 circa, la Squadra 5A di Vigili del fuoco deò distaccamento di Montelibretti, è intervenuta presso il Comune di Capena in via degli Ulivi,74 per il recupero di un cane di grossa taglia intrappolato in una fossa di circa 3 metri di profondità. L’animale è stato recuperato in buone condizioni. Sul posto polizia municipale per quanto di loro competenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Cane precipita in un pozzo di 10 metri: salvato dai Vigili del Fuoco Leggi anche: Nembro, cane intrappolato a 5 metri di profondità: salvato dai vigili del fuoco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il video davvero virale! Una scimmia prende un cucciolo di cane e si arrampica su un albero. La scena è surreale, ma non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Dove finisce l’istinto e dove comincia la curiosità Un comportamento ha fatto discutere - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.