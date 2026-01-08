Cane finisce in un fosso di 3 metri | salvato dai Vigili del fuoco

Da cdn.ilfaroonline.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 gennaio 2025, i Vigili del fuoco di Montelibretti sono intervenuti a Capena, in via degli Ulivi, per soccorrere un cane di grandi dimensioni rimasto intrappolato in una fossa di circa 3 metri di profondità. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di restituirlo ai propri proprietari, dimostrando l’importanza delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.

Capena, 8 gennaio 2025 – Alle ore 09:00 circa, la Squadra 5A di Vigili del fuoco deò distaccamento di Montelibretti, è intervenuta presso il Comune di Capena in via degli Ulivi,74 per il recupero di un cane di grossa taglia intrappolato in una fossa di circa 3 metri di profondità. L’animale è stato recuperato in buone condizioni. Sul posto polizia municipale per quanto di loro competenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Cane precipita in un pozzo di 10 metri: salvato dai Vigili del Fuoco

Leggi anche: Nembro, cane intrappolato a 5 metri di profondità: salvato dai vigili del fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.