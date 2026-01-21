Il patrimonio di Valentino Garavani, stimato intorno a 1,5 miliardi di euro, comprende beni di lusso e una vasta collezione d’arte. Gli eredi, tra cui la sorella Vanda, il pronipote Oscar, l’ex compagno Giammetti e collaboratori, gestiscono oggi questa eredità. La proprietà comprende ville, castelli, chalet e residenze in diverse città europee e negli Stati Uniti, testimonianza dell’eredità artistica e patrimoniale dello stilista italiano.

Nel patrimonio figurano numerosi beni immobili di lusso (le ville sull’Appia Antica a Roma e quella a Capri, il Castello di Wideville nei pressi di Parigi, lo chalet di Gstaad in Svizzera, l’attico di Manhattan, diverse residenze londinesi e molto altro), nonché una preziosa collezione d’arte e due. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Valentino Garavani, chi sono gli eredi del patrimonio da 1,5mld dello stilista, dalla sorella Vanda al pronipote Oscar, dall'ex compagno Giammetti ai collaboratori

La vita privata di Valentino Garavani, dalla lunga relazione con il compagno Giancarlo Giammetti agli altri amori ai figli dello stilistaLa vita privata di Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore della maison Valentino, comprende una lunga relazione con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio.

Valentino Garavani, l’ultimo saluto alla Fondazione: il feretro accolto da Giammetti e i “figliocci” dello stilistaAlla Fondazione PM23 di Roma si svolge il funerale di Valentino Garavani, con l’accoglienza del feretro da parte di Giammetti e dei suoi “figliocci”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Valentino Garavani, chi sono gli eredi di un patrimonio da 1,5 miliardi di euro fatto di yacht, ville e opere d’arte; Case, opere d'arte e yacht: il patrimonio miliardario di Valentino (e come sarà spartito tra i suoi eredi); Valentino Garavani, l'eredità e il patrimonio dello stilista; Gli amori di Valentino Garavani morto oggi a 93 anni.

A chi va l’eredità di Valentino? Ville, yacht e un castello in Francia: ecco chi sono gli eredi e i due custodi che hanno le chiavi (e i segreti) del suo patrimonioChi sono gli eredi e i due custodi che gestiscono il patrimonio dello stilista tra proprietà di lusso e opere d'arte ... ilfattoquotidiano.it

L’eredità di Valentino. Ville, yacht, quadri: chi sono i due custodi del patrimonioUn patrimonio privato complesso, difficile da stimare, che ora attende di essere ridistribuito, in mano a un avvocato olandese e a un ingegnere italiano ... huffingtonpost.it

Celebriamo Valentino Garavani con gli scatti dell'archivio di Vogue Italia - facebook.com facebook

Da PM23, sede della fondazione romana di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, il dialogo tra gli abiti di alta moda dello stilista e le opere di Joana Vasconcelos x.com