Shock a scuola 14enne accoltella professoressa | arrestato

Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato la sua insegnante durante l’ora di lezione in una scuola del centro. La scena si è svolta in pochi secondi, con il giovane che ha estratto un coltello e ha colpito la professoressa. Il personale scolastico ha subito chiamato le forze dell’ordine e l’insegnante è stata portata in ospedale con ferite che sembrano essere meno gravi di quanto si temesse inizialmente. Il ragazzo è stato arrestato poco dopo e ora si trova in questura. La scuola si ritro

Il silenzio di un normale pomeriggio di lezione è stato squarciato all'improvviso da grida soffocate e dal rumore metallico di un assalto ravvicinato. Tra i corridoi e lo spazio aperto del cortile, quella che doveva essere una tranquilla spiegazione artistica si è trasformata in pochi istanti in un incubo di violenza cieca, lasciando i presenti nel terrore mentre il sangue macchiava il pavimento. Un gesto rapido, preciso e brutale ha interrotto la quotidianità scolastica, trasformando un giovane studente in un aggressore e una donna impegnata nel suo lavoro in una vittima che lotta ora tra la vita e la morte, sotto lo sguardo attonito dei compagni di classe rimasti impietriti dinanzi all'orrore.

