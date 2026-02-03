14enne accoltella una professoressa di arte | arrestato

Un ragazzino di 14 anni ha ferito una professoressa di arte con un coltello durante le lezioni a Sanary-sur-Mer. La scuola è stata evacuata e sul posto sono arrivati i soccorritori. L’adolescente è stato subito arrestato dalla polizia. La docente è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La scuola si è subito messa in sicurezza e si indaga sul motivo dell’aggressione.

Paura in un istituto scolastico di Sanary-sur-Mer, dove uno studente di 14 anni ha aggredito con un’arma da taglio una professoressa durante l’orario delle lezioni. La docente, colpita più volte, è stata soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni critiche. Il minore è stato fermato e arrestato; la procura ha aperto un’indagine per tentato omicidio. Accoltellamento a scuola a Sanary-sur-Mer: cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità e riprese dai media locali, l’episodio si è verificato all’interno di un liceo della cittadina. L’aggressione sarebbe avvenuta in un’area aperta della struttura scolastica, tra spazi di passaggio e cortile. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - 14enne accoltella una professoressa di arte: arrestato Approfondimenti su Sanary sur Mer Francia, 14enne accoltella insegnante al liceo: la professoressa è grave, arrestato il ragazzo Un ragazzino di 14 anni ha ferito gravemente una insegnante durante le lezioni al liceo di Sanary-sur-Mer. Studente delle medie accoltella la professoressa d’arte in cortile: la donna è in gravi condizioni Liceo La Guicharde a Sanary-sur-Mer, in Costa Azzurra, è stato teatro di una scena choc. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sanary sur Mer Argomenti discussi: Francia, 14enne accoltella insegnante al liceo: la professoressa è grave, arrestato il ragazzo. Shock a scuola, 14enne accoltella professoressa: arrestato - facebook.com facebook «Venite, papà ci uccide tutte», la 14enne che ha salvato la sua famiglia: la telefonata dal bagno e il passato da latitante del padre x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.