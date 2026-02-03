Shakespeare Encore | Otello torna ragazzo al Palladium

Cosa: Il debutto in prima assoluta dello spettacolo Otello nella tempesta, riscrittura del capolavoro shakespeariano.. Dove e Quando: Teatro Palladium di Roma (Garbatella), giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 19:30.. Perché: Una prospettiva inedita che trasforma il protagonista in un adolescente, esplorando le fragilità e le crisi delle nuove generazioni.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che promette di scuotere le fondamenta della tradizione drammaturgica. Il 19 febbraio, il palco dello storico Teatro Palladium, nel cuore del quartiere Garbatella, ospiterà il ritorno di Shakespeare Encore, l’acclamata rassegna di riscritture ispirate al Bardo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Questa sera al Teatro Palladium debutta “Otello nella tempesta”, una versione moderna dell’opera di Shakespeare.

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento per dirigere e interpretare l'antagonista nell'interpretazione di Otello, offrendo un’interpretazione personale dell’opera.

