Shakespeare contemporaneo | al Delle Arti va in scena Romeo + Giulietta

Al Teatro Delle Arti va in scena “Romeo + Giulietta”, una trasposizione contemporanea del celebre dramma di Shakespeare, interpretata dalla Compagnia dell’Arte sotto la regia di Antonello Ronga. L’allestimento propone una rilettura moderna del classico, mantenendo intatti i temi universali dell’amore e del conflitto. Un’occasione per rivisitare un capolavoro senza tempo in un’interpretazione che invita alla riflessione.

Al Teatro Delle Arti appuntamento con Romeo + Giulietta, la trasposizione del classico shakespeariano proposta dalla Compagnia dell'Arte per la regia di Antonello Ronga. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 9 gennaio con una replica fuori abbonamento, per poi proseguire nelle date di sabato 10 e.

Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa in scena “Il Mercante di Venezia – Senza rimedio” - L'adattamento dell’opera di William Shakespeare a cura di Filippo Frittelli, che firma anche la regia sarà proposto al pubblico in un'unica data dalla compagnia fiorentina Underwear Theatre, giovedì ... lanazione.it

‘A Trebbo con Shakespeare’ c’è Campitelli. In scena gli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta - Denis Campitelli, domenica, sarà il protagonista del terzo appuntamento di Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio ... ilrestodelcarlino.it

HAI LETTO IL GIORNALE Oggi sul Giornale di Vicenza annunciamo le nuove produzioni 2026 Si inizia il 15 febbraio al Castello Di Thiene con il debutto del nostro nuovo spettacolo itinerante: Storie d'amore nel Veneto di Shakespeare. A seguire u - facebook.com facebook

