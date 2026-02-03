Sgombero Askatasuna inchiesta sugli scontri | chiesto il carcere per i tre arrestati chi sono gli indagati 19-47 anni anche arrivati dall' estero

La procura di Torino ha chiesto il carcere per i tre uomini arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Sono tutti tra i 19 e i 47 anni, alcuni arrivati dall’estero. Nessuna misura alternativa è stata proposta, e adesso si attende la decisione del giudice.

"Sono inorridito quando ho saputo che un agente è stato colpito a martellate" ha detto uno degli arrestati, a cui gli antagonisti hanno espresso solidarietà Nessuna misura alternativa: per i tre uomini arrestati per gli scontri del 31 gennaio a Torino, durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, la procura guidata da Giovanni Bombardieri ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Intanto, le altre 24 persone denunciate restano a piede libero, indagate a vario titolo per violazione del provvedimento del questore, porto di oggetti atti a offendere, resistenza e travisamento.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Askatasuna questione Askatasuna, Meloni a Torino per far visita agli agenti feriti. Almeno due arrestati e tre denunciati per gli scontri Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri. Scontri con le forze dell'ordine dopo lo sgombero di Askatasuna: denunciati tre antagonisti sul furgoncino Dopo gli scontri con le forze dell’ordine durante la manifestazione di sabato 20 dicembre contro lo sgombero di Askatasuna a Torino, sono state denunciate tre persone. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Askatasuna questione Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella. Violenze per Askatasuna, la linea della procura di Torino: non contesterà il tentato omicidioSi valuta invece il reato di devastazione. I pm chiedono il carcere per i tre arrestati. Tra gli indagati nessun leader di Askatasuna. C’è il timore che ... torino.repubblica.it Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a TorinoMigliaia di persone in piazza contro la chiusura del centro sociale di Vanchiglia e il governo Meloni, giornalisti aggrediti ... torinotoday.it A Torino la manifestazione organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna è rapidamente degenerata in una delle giornate più violente degli ultimi anni. Quello che era stato annunciato come un corteo di protesta si è trasformato, nel giro di poch - facebook.com facebook A Torino lo sgombero legittimo di Askatasuna è stato il pretesto per una vera guerriglia urbana. Almeno 15 agenti feriti, giornalisti aggrediti, cittadini colpiti da danni e disagi. Non è protesta: è violenza contro lo Stato. Chi distrugge va identificato e deve pagare. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.