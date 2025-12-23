Scontri con le forze dell' ordine dopo lo sgombero di Askatasuna | denunciati tre antagonisti sul furgoncino

Dopo gli scontri con le forze dell’ordine durante la manifestazione di sabato 20 dicembre contro lo sgombero di Askatasuna a Torino, sono state denunciate tre persone. Gli episodi si sono verificati nel contesto di una mobilitazione che ha coinvolto diverse componenti della città, evidenziando le tensioni legate alla questione del centro sociale e alle dinamiche di protesta.

Sono tre le prime persone denunciate dopo gli scontri con le forze dell'ordine durante la manifestazione di sabato 20 dicembre, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino. Si tratta del gruppo di antagonisti che, alla fine del corteo, è stato fermato a bordo del furgone usato.

Askatasuna, guerriglia a Torino. Petardi e pietre contro le forze dell'ordine: undici agenti feriti - Tensione alle stelle alla manifestazione dopo lo sgombero del centro sociale: gli antagonisti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, manganel ... rainews.it

Askatasuna, 7 agenti feriti negli scontri al corteo: bottiglie contro le forze dell'ordine, idranti e lacrimogeni - Torino blindata per il corteo di Askatasuna dopo lo sgombero dello storico centro sociale. leggo.it

Gli scontri avvenuti a Torino sono un segnale preoccupante. La violenza non è mai una forma legittima di protesta e non può essere giustificata da nessuna causa. MASSIMA SOLIDARIETÀ ALLE DONNE E AGLI UOMINI DELLE FORZE DELL’ORDINE - facebook.com facebook

Scontri a #Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durate il corteo dopo lo sgombero di Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate ha cercato di sfondare il cordone della polizia. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni Immagini x.com

