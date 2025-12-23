Scontri con le forze dell' ordine dopo lo sgombero di Askatasuna | denunciati tre antagonisti sul furgoncino

Dopo gli scontri con le forze dell’ordine durante la manifestazione di sabato 20 dicembre contro lo sgombero di Askatasuna a Torino, sono state denunciate tre persone. Gli episodi si sono verificati nel contesto di una mobilitazione che ha coinvolto diverse componenti della città, evidenziando le tensioni legate alla questione del centro sociale e alle dinamiche di protesta.

Sono tre le prime persone denunciate dopo gli scontri con le forze dell’ordine durante la manifestazione di sabato 20 dicembre, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino. Si tratta del gruppo di antagonisti che, alla fine del corteo, è stato fermato a bordo del furgone usato. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

