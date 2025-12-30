Colpo da 300mila euro in una banca di San Vincenzo | sequestrati tre funzionari e tre clienti

Un blitz presso una banca di San Vincenzo ha portato al sequestro di tre funzionari e tre clienti coinvolti in un episodio da circa 300mila euro. L’operazione, condotta nella mattinata del 29 dicembre, ha evidenziato un’attività criminoso ben pianificata, che ha messo in luce alcune vulnerabilità del sistema bancario locale. La vicenda è attualmente sotto indagine, mentre le autorità continuano a fare chiarezza sui dettagli dell’episodio.

SAN VINCENZO — Un colpo fulmineo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante, ha scosso nella mattinata di oggi (29 dicembre) la tranquillità di San Vincenzo. Il bottino è di quelli che pesano: circa 300mila euro in contanti sono stati sottratti dalla filiale della Castagneto Banca Cooperativa di via Aurelia Nord. Erano da poco passata l’ora dell’apertura quando due uomini, che hanno agito a volto scoperto e armati soltanto di taglierino, sono riusciti a introdursi nei locali dell’istituto di credito. La dinamica, ricostruita dai primi sopralluoghi della Polizia, ricalca il copione delle rapine ‘classiche’ ma eseguite con estrema determinazione: i malviventi hanno immediatamente minacciato i tre funzionari presenti e tre clienti che si trovavano all’interno per delle operazioni, immobilizzandoli e rinchiudendoli in un ufficio per garantirsi la fuga senza intoppi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: San Vincenzo | Armati di taglierino rapinano una banca: colpo da 300mila euro Leggi anche: San Vincenzo: rapina in banca, banditi legano impiegati e clienti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Colpo alla Banca di Castagneto: clienti legati e bottino da 300mila euro; Colpo da 300mila euro in una banca di San Vincenzo: sequestrati tre funzionari e tre clienti; San Vincenzo | Armati di taglierino rapinano una banca | colpo da 300mila euro. Colpo da 300mila euro in una banca di San Vincenzo: sequestrati tre funzionari e tre clienti - SAN VINCENZO — Un colpo fulmineo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante, ha scosso nella mattinata di oggi (29 dicembre) la tranquillità di San Vincenzo. msn.com

Via Condotti, la banda del lusso colpisce ancora: colpo da 300mila euro da Louis Vuitton - Un blitz fulmineo, studiato nei minimi dettagli, messo a segno nella notte nel centro storico della Capitale. iltempo.it

Spaccata da Louis Vuitton, colpo grosso nella notte: 300mila euro - Una «spaccata» in piena notte con un'auto ariete, un Suv nero, e i ladri fanno razzia di borse e capi di lusso nel magazzino Louis Vuitton in pieno centro. ilgiornale.it

Paolucci su nuovo taglio risorse regionali al Teatro Marrucino: “Il bilancio di previsione 2026, azzera le risorse, ma salva le manifestazioni amiche del Governo regionale" “Appena 13 mila euro di contributo straordinario regionale al posto dei 300mila euro, qu - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.