Teatro Mazzacorati 1763 | gli appuntamenti di fine e inizio anno

Scopri gli eventi di fine 2025 e inizio 2026 al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna. Un calendario di spettacoli e concerti gratuiti offre occasioni di cultura e intrattenimento per tutta la città. Consultando il programma, potrai pianificare partecipazioni e approfondimenti in un contesto storico e artistico di rilievo. Un'opportunità per vivere momenti di qualità nel rispetto delle norme e delle modalità di accesso.

Ultimi giorni del 2025 e i primi del 2026 in compagnia dei concerti e spettacoli gratuiti al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna. Fino alla fine delle festività natalizie sono infatti in programma cinque nuovi appuntamenti organizzati da Succede solo a Bologna, che terranno compagnia al pubblico. Dal 2025 al 2026: cinque spettacoli gratuiti al Teatro Mazzacorati 1763 tra Jazz, Musica Classica e Lirica; Melodie al pianoforte; Concerto di Capodanno al Mazzacorati il 1 gennaio; Cosa fare a Bologna a Natale e durante le festività: tutti i concerti da non perdere fino a Capodanno.

Concerto di Capodanno al Mazzacorati il 1 gennaio - Come da tradizione, giovedì 1 gennaio a partire dalle 11: 30, il Teatro Mazzacorati 1763 dà il benvenuto al nuovo anno con uno speciale concerto. ilrestodelcarlino.it

BOLOGNA: Aspettando Natale al Teatro Mazzacorati 1753 tra leggende Jazz, Swing e composizioni dedicate alla Pace - Il Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna ospita cinque nuovi concerti gratuiti organizzati da Succede solo a Bologna fino a domenica 21 dicembre. renonews.it

Palcoscenico con vista, questa mattina al teatro di Villa Mazzacorati per la premiazione del concorso Racconti a Tavola 2025 di Historica Edizioni. Un luogo di cui avevo sempre sentito parlare, ma poterci suonare è stato un dono! Stefano Andrini Historica Edi - facebook.com facebook

