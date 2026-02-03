Settimana decisiva per la Politica messinese vicina la data delle dimissioni del sindaco Basile
La settimana si presenta come quella decisiva per il Comune di Messina. Si attende ormai solo l’annuncio ufficiale delle dimissioni del sindaco Basile, che potrebbero arrivare tra mercoledì e sabato. Se tutto va come previsto, tra primavera ed estate si svolgeranno nuove elezioni comunali. La città aspetta con trepidazione, mentre i cittadini si chiedono quali cambiamenti porteranno questi sviluppi.
A meno di sorprese finali sarà questa la settimana decisiva al Comune. Tra mercoledì e sabato le possibili dimissioni del sindaco Basile che porteranno tra primavera ed estate a nuove elezioni. Anche oggi nel corso dell'ultima conferenza sui report di amministrazione comunale e società.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Politica Messina
Salerno verso il commissariamento: fissata la data delle dimissioni del sindaco
In Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente.
Dimissioni anticipate del sindaco Basile? Il centrodestra torna a riunirsi ma non proporrà la sfiducia
Ultime notizie su Politica Messina
Argomenti discussi: Pedaggi in Corda Molle alla settimana decisiva, a Roma si negozia la gratuità per i residenti: Salvini tragicomico, non ha mai risposto alle nostre richieste d'incontro; Carta del docente e Maturità 2026, settimana decisiva per la scuola: si sblocca tutto entro la fine di gennaio?; CARPI CALCIO. SETTIMANA DECISIVA PER RINFORZARE L’ATTACCO; Bari, la logica premia: richiamato Longo, torna la vittoria. Settimana decisiva per il mercato.
Carta del docente e Maturità 2026, settimana decisiva per la scuola: si sblocca tutto entro la fine di gennaio?Settimana decisiva per il mondo della scuola: entro la fine di gennaio (il 31 di questo mese cade il prossimo sabato), dovrebbero essere pubblicati due decreti. Uno sulla maturità 2026 e uno sulla Car ... tecnicadellascuola.it
Carta del docente e nuova maturità 2026, settimana decisiva. Sblocco e novità entro fine gennaioScopri gli aggiornamenti sulla Carta del docente e la nuova maturità 2026. Resta informato sulle ultime novità. informazionescuola.it
Potrebbe essere la settimana decisiva, nel centrosinistra, per la scelta del candidato a sindaco di Macerata. La rosa dei papabili... - facebook.com facebook
Carta del docente e nuova maturità 2026, settimana decisiva. Sblocco e novità entro fine gennaio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.