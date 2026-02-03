Settimana decisiva per la Politica messinese vicina la data delle dimissioni del sindaco Basile

La settimana si presenta come quella decisiva per il Comune di Messina. Si attende ormai solo l’annuncio ufficiale delle dimissioni del sindaco Basile, che potrebbero arrivare tra mercoledì e sabato. Se tutto va come previsto, tra primavera ed estate si svolgeranno nuove elezioni comunali. La città aspetta con trepidazione, mentre i cittadini si chiedono quali cambiamenti porteranno questi sviluppi.

In Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente.

