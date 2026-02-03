Sesso tra una studentessa di 15 anni e il professore di 56 | arrestato grazie alle microcamere in casa

Un insegnante di 56 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto il sesso con una studentessa di 15 anni. Le microcamere installate in casa hanno permesso di raccogliere le prove. La ragazza aveva confidato il fatto alle sue amiche, ma l’allarme è scattato solo quando una di loro ha parlato con la madre. Ora l’uomo si trova dietro le sbarre, e le indagini proseguono per capire se ci siano altri episodi simili.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Cimici e micro-strumenti di ripresa sono stati piazzati dopo il racconto di un'amica della ragazzina alla madre, che ha fatto scattare le indagini. I rapporti tra i due non erano un segreto tra le coetanee Tra amiche non era un segreto, ma l'allarme è scattato solo quando una delle ragazzine ha confessato la vicenda alla madre. Da lì si è messo in moto il meccanismo che ha portato all'arresto di un professore di 56 anni, docente in un istituto superiore di Bergamo, posto ai domiciliari con l'accusa di atti sessuali con minori.🔗 Leggi su Today.it

Un professore di 56 anni è finito ai domiciliari a Bergamo, accusato di aver abusato di una studentessa di 15 anni.

Prof di 56 anni fa sesso con studentessa di 15 anni: le chat, i video e l'arresto. L’inchiesta partita da una mammaUn professore di 56 anni e una sua studentessa di 15. Un rapporto che doveva fermarsi in aula e che invece, secondo l’accusa, è diventato sessuale. Un reato, anche se la ... ilmattino.it

