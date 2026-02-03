Servizio fiscale aperto pomeriggio per le attività professionali**

Il Fisco apre gli sportelli anche nel pomeriggio per aiutare i professionisti. Da oggi, i contribuenti potranno presentare le pratiche e chiedere assistenza senza dover rispettare solo gli orari mattutini. La novità mira a semplificare il lavoro di chi ha poco tempo durante le ore lavorative e vuole risolvere le questioni fiscali più facilmente. La decisione riguarda tutti i professionisti che si devono confrontare con le pratiche fiscali e necessita di un intervento rapido.

Il Fisco ha introdotto una nuova pratica per facilitare l’accesso ai servizi fiscales: gli sportelli saranno aperti anche nel pomeriggio per i professionisti. Questo passaggio, annunciato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, è stato presentato al 38º Forum Lavoro-Fiscale dei consulenti del lavoro, un incontro dedicato a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e i professionisti. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la fruizione dei servizi, soprattutto per coloro che operano nel settore della consulenza. Il cambiamento si inserisce in un contesto di riforma del sistema fiscale e di adattamento alle esigenze di un mercato del lavoro in continua trasformazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

