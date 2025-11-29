Taranto nuovo servizio di raccolta per le attività food | più qualità e decoro
Tarantini Time Quotidiano “Al via il nuovo servizio di raccolta dell’organico, del vetro e del cartone per le attività food del centro di Taranto. – comunica il Dr. Alfredo Spalluto Presidente di Kyma Ambiente – nella giornata di ieri si è svolto l’incontro operativo dedicato all’organizzazione del nuovo servizio di raccolta della frazione organica, del vetro e del cartone destinato alle attività del settore food presenti nell’area compresa tra la Città Vecchia e via Leonida, incluse pescherie e fruttivendoli. Le attività preparatorie sono ormai in dirittura d’arrivo: entro martedì saranno completate la consegna dei carrellati e la distribuzione del materiale informativo necessario per un corretto conferimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
