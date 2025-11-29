Taranto nuovo servizio di raccolta per le attività food | più qualità e decoro

Tarantinitime.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano “Al via il nuovo servizio di raccolta dell’organico, del vetro e del cartone per le attività food del centro di Taranto. – comunica il Dr. Alfredo Spalluto Presidente di Kyma Ambiente –  nella giornata di ieri si è svolto l’incontro operativo dedicato all’organizzazione del nuovo servizio di raccolta della frazione organica, del vetro e del cartone destinato alle attività del settore food presenti nell’area compresa tra la Città Vecchia e via Leonida, incluse pescherie e fruttivendoli. Le attività preparatorie sono ormai in dirittura d’arrivo: entro martedì saranno completate la consegna dei carrellati e la distribuzione del materiale informativo necessario per un corretto conferimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

taranto nuovo servizio di raccolta per le attivit224 food pi249 qualit224 e decoro

© Tarantinitime.it - Taranto, nuovo servizio di raccolta per le attività food: più qualità e decoro

Leggi anche questi approfondimenti

Ferracuti: "Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, troppe criticità" - "Il nuovo servizio di raccolta e gestione dei rifiuti è entrato in vigore da poco più di un mese, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, si parte da maggio. Teknoservice: «Creeremo meno disagi possibile» - Non comincerà quasi certamente prima di maggio il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti con Teknoservice. Scrive quotidianodipuglia.it

"Più qualità al servizio di raccolta" - "Sia per la gestione della raccolta dei rifiuti, sia per la condivisione con il territorio dei piani sugli impianti, il gruppo Iren entra in Toscana in punta di piedi. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Taranto Nuovo Servizio Raccolta