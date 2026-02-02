Terranuova ko col Siena

Questa mattina il Terranuova Traiana ha perso in casa contro il Siena, con il risultato di 0-1. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma alla fine ha ceduto il passo agli avversari. La partita si è decisa nel primo tempo, quando il Siena ha segnato il gol decisivo. I tifosi locali sono rimasti delusi, ma continuano a sperare in una reazione nelle prossime partite.

TERRANUOVA TRAIANA 0 SIENA 1 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Saltalamacchia, Senzamici (1' s.t. Bruni); Simonti (29' s.t. Tassi), Mannella, Cioce (1' s.t. Degl'Innocenti), Sesti, Marini; Boccardi (10' s.t. Innocenti), Iaiunese (18' s.t. Fantoni). Allenatore: Giugni (Becattini squalificato). SIENA (3-4-2-1): Michielan; Cavallari, Somma, Conti; Tosini (13' s.t. Noccioli), Mastalli, Vlahovic, Ciofi (44' s.t. Barbera); Nardi (13' s.t. Rossi), Lipari (27' s.t. Giannetti); Andolfi. Allenatore: Voria. Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale. Rete: 14' p.t. Tosini. Note: ammoniti Sesti, Ciofi, Benucci.

