Serie C Carpi in soli due mesi è cambiato tutto Forte da piazzare per prendere una punta
In casa Carpi la situazione resta delicata. Dopo due mesi di difficoltà, i risultati non arrivano e la squadra fatica a trovare la via del gol. L’ultimo pareggio con la Samb ha lasciato l’amaro in bocca, ma mister Cassani chiede ai suoi di lavorare con pazienza e concentrazione. Ora l’obiettivo principale è stringere i ranghi e cercare di migliorare passo dopo passo. Intanto, la società punta a rinforzare l’attacco con l’arrivo di una punta esperta.
In casa Carpi (in foto mister Cassani) è il momento di serrare le file e aggrapparsi ai piccoli passi avanti visti sabato nello 0-0 con la Samb. Nonostante la delusione per il risultato, per la prima volta in queste 8 giornate senza successi che hanno fatto scattare la crisi la porta di Sorzi è rimasta inviolata, una base da cui ripartire considerando che all’orizzonte ci sono le due sfide proibitive con Ravenna e Arezzo. Due gare che rischiano di far precipitare ancora di più una classifica che da sfavillante è diventata preoccupante: lo scorso 30 novembre dopo il colpo di Pontedera il Carpi era quarto pari al Guidonia, con 6 punti di margine sulla prima squadra fuori dai playoff e 11 sulla zona playout; oggi Zagnoni e compagni sono usciti dai playoff e la zona calda dista appena a 4 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Serie C
Ultime notizie su Serie C
Argomenti discussi: Calcio, Serie C: reti inviolate tra Carpi e Sambenedettese; Serie C, l’avversario dell’A.C. Carpi (un girone dopo): focus sulla Sambenedettese; Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky; Calcio, in Serie C vince solo il Ravenna. Sconfitte per Carpi e Forlì.
DIRETTA/ Carpi Sambenedettese (risultato 0-0): Lonardo sfiora il gol (Serie C 31 gennaio 2026)Diretta Carpi Sambenedettese streaming video tv, oggi sabato 31 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net
Serie C. Carpi, ufficiale l’arrivo di Giani. Per Gerbi stop di 30-40 giorniCARPI Elia Giani è arrivato ieri sera a Carpi per iniziare la sua nuova avventura, il fantasista classe 2000 è stato ufficializzato dalla società biancorossa in prestito dal Pisa, oggi svolgerà il pri ... ilrestodelcarlino.it
Serie C Girone B, Carpi – Sambenedettese 0-0 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=611461 - facebook.com facebook
– 24^ Giornata di Serie C Sky Wifi AC Carpi Sambenedettese Tutte le info e le modalità per giornalisti, media e operatori x.com
