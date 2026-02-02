In casa Carpi la situazione resta delicata. Dopo due mesi di difficoltà, i risultati non arrivano e la squadra fatica a trovare la via del gol. L’ultimo pareggio con la Samb ha lasciato l’amaro in bocca, ma mister Cassani chiede ai suoi di lavorare con pazienza e concentrazione. Ora l’obiettivo principale è stringere i ranghi e cercare di migliorare passo dopo passo. Intanto, la società punta a rinforzare l’attacco con l’arrivo di una punta esperta.

In casa Carpi (in foto mister Cassani) è il momento di serrare le file e aggrapparsi ai piccoli passi avanti visti sabato nello 0-0 con la Samb. Nonostante la delusione per il risultato, per la prima volta in queste 8 giornate senza successi che hanno fatto scattare la crisi la porta di Sorzi è rimasta inviolata, una base da cui ripartire considerando che all’orizzonte ci sono le due sfide proibitive con Ravenna e Arezzo. Due gare che rischiano di far precipitare ancora di più una classifica che da sfavillante è diventata preoccupante: lo scorso 30 novembre dopo il colpo di Pontedera il Carpi era quarto pari al Guidonia, con 6 punti di margine sulla prima squadra fuori dai playoff e 11 sulla zona playout; oggi Zagnoni e compagni sono usciti dai playoff e la zona calda dista appena a 4 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, in soli due mesi è cambiato tutto Forte da piazzare per prendere una punta

