Serie B FemminileRimonta nel finale | Napoli Women Basketball cede alla Dinamo Taranto

Napoli spreca un vantaggio di 12 punti e cede nel finale: Taranto trionfa 60-56 guidata dai 20 di Macello e Sanchuk.. TARANTO – La Nextra Napoli Women Basketball subisce una sconfitta in trasferta per 60 a 56 contro la Dinamo Taranto. Nonostante un avvio in superiorità e un ampio vantaggio all’intervallo, le partenopee non sono riuscite a contenere l’inversione di rotta delle padrone di casa nella seconda metà di gara. La sfida si è aperta con un evidente vantaggio delle ospiti. Napoli ha piazzato immediatamente un parziale che ha portato il punteggio a 13-5 nei primi quattro minuti, costringendo coach Fabio Palagiano a chiamare un time out. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Serie B Femminile.Rimonta nel finale: Napoli Women Basketball cede alla Dinamo Taranto