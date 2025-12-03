Serie B FemminileRimonta nel finale | Napoli Women Basketball cede alla Dinamo Taranto
Napoli spreca un vantaggio di 12 punti e cede nel finale: Taranto trionfa 60-56 guidata dai 20 di Macello e Sanchuk.. TARANTO – La Nextra Napoli Women Basketball subisce una sconfitta in trasferta per 60 a 56 contro la Dinamo Taranto. Nonostante un avvio in superiorità e un ampio vantaggio all’intervallo, le partenopee non sono riuscite a contenere l’inversione di rotta delle padrone di casa nella seconda metà di gara. La sfida si è aperta con un evidente vantaggio delle ospiti. Napoli ha piazzato immediatamente un parziale che ha portato il punteggio a 13-5 nei primi quattro minuti, costringendo coach Fabio Palagiano a chiamare un time out. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
