Serie A Brescia è capolista da sola Germani da primato | È un capolavoro

La Germani Brescia conquista il primo posto in classifica dopo aver battuto Milano 90-81 all’Allianz Cloud. La squadra di coach Esposito festeggia il primato solitario a quota 30 punti, grazie anche all’assenza di Ivanovic e alla sconfitta di Bologna contro Trento. Un risultato importante, che conferma il buon momento dei lombardi in Serie A.

La Germani Brescia espugna l’ Allianz Cloud 90-81 e, due giorni dopo, il valore del colpo a Milano cresce ancora: il successo senza Ivanovic e il contemporaneo ko interno di Bologna con Trento consegnano ai biancoblù il primato solitario a quota 30. È il “sequel“ perfetto di una serata in cui Brescia rende credibile l’irreale: inseguire, incassare 50 punti nel primo tempo, toccare il -14 e poi ribaltare tutto con una ripresa eccezionale, concedendo appena 31 punti dopo l’intervallo. La ricaduta è doppia. Di classifica, perché il primo posto in solitaria è un premio immediato e concreto, in una fase in cui si è appena alla terza di ritorno ma la tendenza ha già un peso specifico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Al termine dell'undicesimo turno di Serie A di basket, la Germani Brescia si prende la testa della classifica grazie alla vittoria su Varese, mentre Bologna perde in casa contro Milano.

