Germani Brescia colpo esterno e primato | Reggio Emilia travolta 87-93 Gli highlights

La Germani Brescia continua a marciare con autorevolezza e, nella serata emiliana, firma un successo che profuma di maturità e ambizione. Il punteggio di 87-93 inflitto a Reggio Emilia non è soltanto un risultato pesante: è la conferma di una squadra consapevole dei propri mezzi, capace di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it