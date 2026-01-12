Fatture gonfiate e società cartiere | maxi sequestro da circa 2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro in seguito a indagini su fatture gonfiate e società cartiere. L’operazione, richiesta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, mira a contrastare pratiche fiscali illecite che alterano la reale situazione economica delle imprese coinvolte.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, per un valore complessivo di 1.197.605,80 euro nei.

