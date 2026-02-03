Sequestrato uno stabilimento clandestino per le sigarette garantiva un profitto da 120 milioni all’anno

La polizia ha sequestrato uno stabilimento clandestino per la produzione di sigarette. L’impianto, con macchinari e attrezzature, era in funzione da tempo e garantiva un profitto di circa 120 milioni di euro all’anno. Gli agenti hanno scoperto un vero e proprio impianto industriale nascosto, che operava senza autorizzazioni e senza rispettare le norme di sicurezza. La scoperta arriva dopo mesi di indagini e controlli. Al momento, gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e smantellare l’intera rete illegale.

Un «imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di una linea di produzione su larga scala», che garantiva profitti da 120 milioni di euro all'anno. È lo stabilimento a Vigonza, in provincia di Padova, che i finanziari del Comando provinciale Palermo hanno scoperto e sequestrato, con il supporto operativo dei colleghi di Padova, in una vasta operazione a contrasto dell'illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. L'intervento è stato coordinato dalla Procura europea (Eppo) - sede di Palermo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sequestrato uno stabilimento clandestino per le sigarette, garantiva un profitto da 120 milioni all'anno

