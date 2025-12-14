L’AI ci sta già rubando il lavoro? Negli Usa 1,1 milioni di licenziamenti da inizio anno ma dietro c’è soprattutto l’ossessione per i margini di profitto

Negli Stati Uniti, oltre 1,1 milioni di licenziamenti quest'anno sollevano dubbi sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Mentre l’AI avanza rapidamente, molte aziende puntano principalmente a migliorare i margini di profitto, alimentando il dibattito su quanto questa tecnologia stia realmente trasformando o sostituendo i posti di lavoro tradizionali.

L’ intelligenza artificiale ci sta già rubando il lavoro? L’ondata di licenziamenti annunciati negli ultimi mesi negli Stati Uniti da grandi gruppi di settori che vanno dalla tecnologia al retail rende la domanda inevitabile. Ma dietro i massicci piani di ridimensionamento del personale ci sono quasi sempre ragioni più banali rispetto all’adozione di chatbot in grado di sostituire i colletti bianchi. Vedi preoccupazioni per l’andamento dell’ economia complici i dazi voluti da Donald Trump, vendite in calo causa pressione sui prezzi (vero tallone d’Achille dell’amministrazione del tycoon) e consumi stagnanti, errori gestionali a cui occorre rimediare. Ilfattoquotidiano.it

Arte Realizzato da Franco, pensionato, pittore e violinista, lettore fedele di libri e di intere biblioteche. Un lavoro nato rubando ore al sonno, quando la casa tace e il cuore parla, per raccontare un’epoca che lentamente si chiude, come una stazione che nessu - facebook.com facebook

La AI sta rubando lavoro ai creativi? Nell’ultima puntata di “Intelligenze Artificiali – in mezzo a noi” su @MediasetTgcom24 , @Dania Daniela Farnese, autrice bestseller e copywriter, ha raccontato come l’intelligenza artificiale abbia già eroso una parte importa x.com