In trasferta a Roma ex comandante del Nor insegue malvivente e sventa borseggio

Durante una visita a Roma, un ex comandante del Nor ha messo in pratica il suo senso civico inseguendo un malvivente e impedendo un borseggio. L’episodio sottolinea come, anche dopo la carriera militare, i valori di responsabilità e attenzione alla sicurezza continuino a guidare le azioni quotidiane di chi ha dedicato la vita alla tutela della collettività. Un esempio di come l’impegno civile possa manifestarsi in ogni momento.

ROMA – Una trasferta familiare diventata dimostrazione pratica di un principio di vita per chi ha servito lo Stato con dedizione: la divisa non è un abito che si dismette con la pensione. Questa è la prima riflessione possibile, che si ricava, da quanto accaduto nelle scorse ore al salentino. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

