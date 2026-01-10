In trasferta a Roma ex comandante del Nor insegue malvivente e sventa borseggio

Durante una visita a Roma, un ex comandante del Nor ha messo in pratica il suo senso civico inseguendo un malvivente e impedendo un borseggio. L’episodio sottolinea come, anche dopo la carriera militare, i valori di responsabilità e attenzione alla sicurezza continuino a guidare le azioni quotidiane di chi ha dedicato la vita alla tutela della collettività. Un esempio di come l’impegno civile possa manifestarsi in ogni momento.

