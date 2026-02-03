Sei una leggenda sposami | Sarah Ferguson e le nuove mail imbarazzanti a Epstein che coinvolgono anche le figlie

La famiglia reale britannica torna a essere al centro delle polemiche. Questa volta, le mail di Sarah Ferguson coinvolgono ancora Epstein e le sue figlie, sollevando nuovi dubbi e imbarazzi. La vicenda si riaccende dopo che sono emerse comunicazioni private in cui Ferguson chiede di sposarsi, usando toni molto diretti e personali. La questione rischia di mettere nuovamente sotto pressione la famiglia reale, già scossa da altri scandali legati al passato di Epstein.

"Per capeggiare bisogna dare l'esempio e penso che la regina sia veramente l'esempio iconico e più straordinario di integrità, rispetto anche a ciò che è giusto. Sono molto onorata di rispondere a questa domanda". Così la duchessa di York, Sarah Ferguson, ospite di Bruno Vespa a "Porta a Porta", ha risposto alla domanda se sia facile avere, con la regina, un normale rapporto tra suocera e nuora. Sulla compianta principessa Diana e la vita di Corte, Sarah sostiene: " "Non credo che Diana fosse cambiata. Era una donna coraggiosa, forte e una straordinaria mamma. Proprio oggi mi ricordavo quando mi diede una stoffa turchese straordinaria in modo che mi potessi fare un abito per il suo matrimonio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Le nuove email di Jeffrey Epstein, pubblicate dal Dipartimento di Giustizia Usa, mostrano scambi tra il finanziere e Sarah Ferguson dopo il 2008.

La scoperta di una lettera di Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein riaccende le polemiche sulla sua amicizia con il finanziere, morto in carcere nel 2019.

Jeffrey Epstein e Sarah Ferguson si conoscevano? Lei gli scrisse: «Mi servono soldi..sei una leggenda, sposami». Il figlio segreto e le fotoLa nuova ondata di documenti sul caso Jeffrey Epstein, resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, continua a far emergere dettagli imbarazzanti e controversi che ... leggo.it

