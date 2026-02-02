Jeffrey sposami Le ultime rivelazioni su Sarah Ferguson ed Epstein | soldi favori e imbarazzi reali

Le nuove email di Jeffrey Epstein, pubblicate dal Dipartimento di Giustizia Usa, mostrano scambi tra il finanziere e Sarah Ferguson dopo il 2008. In queste email, Epstein chiede alla duchessa di sposarlo, scatenando imbarazzo tra i reali. La vicenda riaccende i sospetti sui rapporti tra Epstein e la famiglia reale britannica, e solleva domande su eventuali favori e finanziamenti nascosti. La scoperta mette in luce un lato sconosciuto delle relazioni tra Epstein e alcuni personaggi pubblici.

Londra, 2 febbraio 2026 – Le nuove email di Jeffrey Epstein, appena rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia Usa, riguardano scambi avvenuti dopo il 2008, quando il finanziere era già stato condannato per il giro di prostituzione minorile. In questo quadro emerge un rapporto personale stretto con Sarah Ferguson, 66 anni, ex moglie del principe Andrea Mountbatten Windsor, segnato da toni confidenziali e affettuosi. In una email del 2009 Sarah scrive: "Grazie Jeffrey per essere il fratello che ho sempre desiderato ", mentre nel 2010 arriva a dichiarare: " Sono al tuo servizio. Sposami ". La BBC osserva come un linguaggio di questo tipo risulti oggi particolarmente imbarazzante, alla luce della notorietà pubblica di Epstein in quegli anni.

