Impallomeni sentenzia | Se l’Inter ha questa continuità non c’è squadra più forte in questo campionato La risposta di Garbo

Impallomeni sottolinea l'importanza della continuità per l'Inter, affermando che, in queste condizioni, nessuna squadra può competere più forte nel campionato. La sua analisi mette in evidenza il valore di una serie di risultati positivi come elemento chiave per il successo dei nerazzurri.

Inter News 24 Impallomeni sentenzia: «Se l’Inter ha questa continuità, non c’è squadra più forte». Il commento dopo il successo col Genoa. Il successo per 2-1 conquistato al “Ferraris” contro il Genoa ha riportato la Beneamata al comando della classifica, riaccendendo il dibattito su una possibile fuga solitaria verso il titolo. Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha sottolineato che, nonostante un calendario denso di impegni, se i nerazzurri manterranno questa continuità si confermeranno indiscutibilmente come la rosa più forte del torneo. Dello stesso avviso Daniele Garbo, che ha elogiato la maturità mostrata dalla squadra nel primo tempo, definendola superiore alla concorrenza. Internews24.com

