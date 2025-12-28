Spalletti Juve media punti scudetto | Lucio mette in fila Pirlo Allegri Motta e Tudor Solo Sarri andava più forte

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

alla guida dei bianconeri, ma era un’altra squadra. L’impatto di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  è certificato da numeri che non si vedevano a Torino da diverse stagioni. Con una media di  2,12 punti a partita, il tecnico toscano si è imposto come il profilo più efficace tra tutti gli allenatori che si sono avvicendati alla guida dei bianconeri negli ultimi sei anni. Il confronto con i predecessori. Il rendimento di Spalletti assume ancora più valore se paragonato a quello dei suoi predecessori più recenti, evidenziando una stabilità di risultati che la “Vecchia Signora” faticava a ritrovare: Andrea Pirlo: pur avendo vinto due trofei, si è fermato a una media di  2,05. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve media punti scudetto lucio mette in fila pirlo allegri motta e tudor solo sarri andava pi249 forte

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, media punti scudetto: Lucio mette in fila Pirlo, Allegri, Motta e Tudor. Solo Sarri andava più forte

La cura Spalletti funziona: vittorie ed un calendario finalmente amico, la Juventus può pensare in grande; Fase critica alle spalle? La media punti con Spalletti autorizza a sognare la Juve, il calendario aiuta; Juve in risalita e sempre più spallettiana: a Pisa operazione -1; Serie A | Pisa-Juventus, le statistiche del match.

spalletti juve media puntiLa Juventus di Spalletti fa meglio di quella di Tudor? La media punti e i numeri in attacco e difesa - Nel complesso i bianconeri subiscono meno pericoli; 155 tiri subiti con Tudor (14,1 di media) contro i 68 di Spalletti (8,5) e anche quelli indirizzati nello specchio bianconero calano: 47 con Igor (4 ... calciomercato.com

spalletti juve media puntiSerie A: la Juve passa a Pisa, Spalletti ora è secondo - Al 65' palo di Kelly, 8 minuti più tardi il risultato si sblocca con la rete di Kalulu. ansa.it

spalletti juve media puntiMatri: “Spalletti fa la differenza, servirebbe Tonali”. Jugovic: “I toscani portano bene” - Anche gli ex Alessandro Matri e Vladirmir Jugovic a Gazzetta vedono speranza per la Juventus: "Spalletti ha una media- tuttojuve.com

