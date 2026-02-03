Sei gay studenti inseguono e insultano docente per strada Denunciati

Un insegnante di una scuola media di Padova ha denunciato di essere stato inseguito e insultato da alcuni studenti di dodici anni per strada. Gli episodi sono stati segnalati alla polizia, che ora cerca di capire cosa sia successo e chi siano i giovani coinvolti. L'insegnante si è detto molto colpito da quanto accaduto e spera che le autorità intervengano al più presto.

Un insegnante di una scuola media della provincia di Padova ha segnalato una serie di episodi che lo vedrebbero coinvolto come bersaglio di offese e comportamenti ostili da parte di alcuni studenti dodicenni. I fatti, avvenuti sia all'interno dell'istituto sia all'esterno, hanno portato alla presentazione di un esposto ai Carabinieri della Legione Veneto. I fatti sono stati raccolti dal Resto del Carlino, che ha anche sentito Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+

