Garlasco giudice Vitelli | Stasi è innocente lo assolsi in 1° grado l' alibi regge stava lavorando alla tesi la mattina del delitto

Il giudice Stefano Vitelli ribadisce che Alberto Stasi è innocente. In aula, spiega che la sentenza di assoluzione si basò sull’alibi elettronico dell’uomo, che dimostrava che stava lavorando alla tesi quella mattina. Vitelli ricorda che le indagini non hanno mai trovato elementi che contraddicessero questa versione. La sua posizione si scontra con la condanna successiva, ma lui resta convinto di aver fatto la scelta giusta all’epoca.

Il magistrato che assolse Stasi in primo grado racconta le motivazioni della sentenza, soffermandosi sull'"alibi informatico" dell'uomo e sulle indagini su Andrea Sempio Alberto Stasi è innocente? Ne è convinto Stefano Vitelli, il magistrato che lo assolse in primo grado prima della condanna.

Il giudice Stefano Vitelli ha confermato che Alberto Stasi è innocente.

