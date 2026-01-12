Il Real Madrid non è il Leverkusen resta solo il dubbio se Xabi Alonso sia stato sé stesso As
Il Real Madrid si trova in una fase di consolidamento, con un percorso positivo fino alla sfida contro il Valencia del 1° novembre. Dopo 20 partite, il team ha ottenuto 17 vittorie, mantenendo la prima posizione in classifica e un vantaggio di cinque punti. La partita contro il Leverkusen ha alimentato alcuni dubbi sulla capacità di Xabi Alonso di mantenere il suo stile, ma il percorso dei Blancos rimane solido e in crescita.
Fino alla partita contro il Valencia del 1° novembre, il quadro era quasi impeccabile: 17 vittorie in 20 partite, prima posizione in classifica con cinque punti di vantaggio e un bilancio perfetto in Champions League. Ma 72 giorni dopo, la storia è molto diversa. 24 vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Un record che, a prima vista, non sembra così allarmante, ma c’è un problema: le prestazioni della squadra sono peggiorate. È l’analsi di Diario As. Quel Real Madrid, quello che vinse 13 delle sue prime 14 partite, è crollato. Da quel 1° novembre in poi, il Bernabéu iniziò a oscurarsi: solo sette vittorie nelle ultime 14 partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
