Per la Casa di comunità di via 8 marzo zero lavori e scadenza alle porte il Pd | Soluzione alternativa o addio fondi pnrr

Ilpescara.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro fine marzo 2026 i lavori per la realizzazione della Casa di comunità di via 8 marzo devono essere finiti, ma ad oggi di quel cantiere non c’è traccia, anzi proprio “non esiste”. Tornano a denunciarlo il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e i consiglieri comunali del Pd. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

