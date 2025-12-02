Per la Casa di comunità di via 8 marzo zero lavori e scadenza alle porte il Pd | Soluzione alternativa o addio fondi pnrr

Entro fine marzo 2026 i lavori per la realizzazione della Casa di comunità di via 8 marzo devono essere finiti, ma ad oggi di quel cantiere non c’è traccia, anzi proprio “non esiste”. Tornano a denunciarlo il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e i consiglieri comunali del Pd. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Per la Casa di comunità di via 8 marzo zero lavori e scadenza alle porte, il Pd: "Soluzione alternativa o addio fondi pnrr" - Entro marzo il cantiere dovrebbe chiudere, ma è solo "immaginario" fino a quando non ci sarà il Giardino dei Giusti come deciso in accordo con la Asl. Lo riporta ilpescara.it