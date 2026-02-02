Scuole Vomero il purè della mensa sa di acido | rivolta di genitori e consiglieri sulla refezione

Genitori e consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella protestano contro le mense delle scuole dell'infanzia e primarie. Da settimane, molti segnalano che il purè servito a pranzo ha un odore e un sapore di acido, portando a lamentele e richieste di controlli. La situazione ha fatto scoppiare una rivolta nella comunità scolastica locale, che chiede risposte e interventi immediati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.