Scuole Vomero il purè della mensa sa di acido | rivolta di genitori e consiglieri sulla refezione

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Genitori e consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella protestano contro le mense delle scuole dell'infanzia e primarie. Da settimane, molti segnalano che il purè servito a pranzo ha un odore e un sapore di acido, portando a lamentele e richieste di controlli. La situazione ha fatto scoppiare una rivolta nella comunità scolastica locale, che chiede risposte e interventi immediati.

La denuncia in commissione Scuola nella V Municipalità Vomero-Arenella sulle mense di scuole d'infanzia e primarie.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

