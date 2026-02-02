Scuole Vomero il purè della mensa sa di acido | rivolta di genitori e consiglieri sulla refezione
Genitori e consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella protestano contro le mense delle scuole dell'infanzia e primarie. Da settimane, molti segnalano che il purè servito a pranzo ha un odore e un sapore di acido, portando a lamentele e richieste di controlli. La situazione ha fatto scoppiare una rivolta nella comunità scolastica locale, che chiede risposte e interventi immediati.
La denuncia in commissione Scuola nella V Municipalità Vomero-Arenella sulle mense di scuole d'infanzia e primarie.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Vomero Arenella
Ultime notizie su Vomero Arenella
Vomero, la scuola Morelli verso la chiusura: 200 alunni senza una sede certa dal 2027La scuola primaria Domenico Morelli, storica realtà educativa di via Merliani, nel cuore del Vomero, è destinata a chiudere nel 2027. internapoli.it
Dimensionamento: scure sulle scuole dal Vomero a FuorigrottaPreoccupazione per l'annunciata chiusura di plessi come la Morelli, punto di riferimento per le famiglie del quartiere collinare ... napolitoday.it
La scuola Morelli di via Merliani al Vomero deve chiudere nel 2027. Ma ci sono già 200 bimbi iscritti. Nelle scuole vicino non ci sono spazi per ospitarli. Il caso alla V Municipalità. - facebook.com facebook
