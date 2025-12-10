Scuola e volontari insieme | a Padova prende forma un nuovo modo di educare
A Padova nasce un progetto innovativo che integra l’educazione civica con attività pratiche negli spazi scolastici. Attraverso il percorso “Creare e divertirsi con Retake”, scuola e volontari collaborano per promuovere una cultura di rispetto e cura dell’ambiente, coinvolgendo studenti e comunità in un’esperienza educativa concreta e significativa.
Padova sperimenta un percorso di educazione civica che unisce formazione in classe e interventi concreti negli spazi scolastici, grazie al progetto “Creare e divertirsi con Retake”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Tartini. Un’iniziativa che ha coinvolto decine di studenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
DONA UN BANCO SCOLASTICO Scuola Secondaria Iloshon Kenya I volontari dell'associazione La nostra Africa Onlus partiranno a Natale per la prossima missione in Kenya. Tra i vari progetti ci sarà quello di realizzare la prima scuola secondaria in savana - facebook.com Vai su Facebook
Detenuti e volontari insieme per ripulire la città dai rifiuti: al via l'iniziativa che unisce rispetto per l'ambiente e reinserimento sociale - Detenuti e volontari ambientalisti insieme per ripulire Padova dai rifiuti, ma anche costruire una comunità più inclusiva. Si legge su ilgazzettino.it
