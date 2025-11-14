Il 41,8% degli adolescenti cerca conforto nell’IA il 42% chiede consigli su scuola lavoro e sentimenti

L’intelligenza artificiale entra in punta di piedi nella sfera emotiva degli adolescenti e in molti casi ci resta. Secondo un sondaggio diffuso da Save the Children in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre), il 41,8% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni utilizza strumenti di IA per cercare conforto quando si sente triste, solo o in ansia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Telefono Azzurro, l'organizzazione di riferimento in Italia per la tutela dei diritti e del benessere di bambini e adolescenti, cerca personale per rafforzare l'intervento contro abusi, violenze e disagio minorile. - facebook.com Vai su Facebook

"Sempre disponibile, non giudica", il 41,8% di adolescenti chiede aiuto all'Intelligenza Artificiale - I dati nell' "Atlante dell'Infanzia a rischio in Italia" di Save the Children ... Secondo msn.com

Il 41,8% degli adolescenti quando è triste, solo e ansioso chiede aiuto aIl’Intelligenza Artificiale - Oltre il 42% dei ragazzi e delle ragazze tra i 15 e i 19 anni si è rivolto all'intelligenza artificiale per chiedere consigli su scelte importanti da fare che riguardavano relazioni, sentimenti, scuol ... Segnala vita.it