Svaligiato il garage di una casa di campagna | rubati attrezzi e taniche di benzina
Nella zona di contrada Giuliana a Canicattì, un furto ha interessato il garage di una casa di campagna. Tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, ignoti hanno forzato l’ingresso, sottraendo attrezzi e taniche di benzina senza essere individuati. L’episodio evidenzia la vulnerabilità delle proprietà rurali e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.
Svaligiato il garage di una casa di campagna, in contrada Giuliana, a Canicattì. Senza che nessuno si accorgesse di nulla - fra il pomeriggio di venerdì e quello di sabato scorso - qualcuno è riuscito, dopo aver forzato la porta d'ingresso, a intrufolarsi ed ha portato via tutto quello che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Svaligiato il garage di una casa di campagna: rubati attrezzi e taniche di benzina.
