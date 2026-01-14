Svaligiato il garage di una casa di campagna | rubati attrezzi e taniche di benzina

Nella zona di contrada Giuliana a Canicattì, un furto ha interessato il garage di una casa di campagna. Tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, ignoti hanno forzato l’ingresso, sottraendo attrezzi e taniche di benzina senza essere individuati. L’episodio evidenzia la vulnerabilità delle proprietà rurali e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.