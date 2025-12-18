si presenta dai carabinieri per una denuncia ma si scopre che era responsabile di una rapina

Un uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri di Latina per denunciare un'aggressione subita, ma le verifiche sulla sua identità hanno rivelato un'inaspettata verità: era destinatario di un ordine di arresto. La scoperta ha portato a un imprevisto risvolto nella vicenda, cambiando radicalmente l'andamento dell'intera situazione.

Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Latina per denunciare un'aggressione che aveva subito, ma quando i militari dell'Arma hanno effettuato accertamenti sulla sua identità hanno scoperto che era destinatario di un ordine di arresto. Un cittadino di 20 anni, di nazionalità tunisina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Entra in caserma per fare una denuncia e scopre di essere ricercato per rapina: finisce in carcere - Si è presentato dai carabinieri di Latina per una denuncia, ma è emersa un’ordinanza di custodia cautelare per una rapina a Roma: portato in carcere ... fanpage.it