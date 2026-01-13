Studente tedesco aggredito e rapinato a Napoli

Un giovane studente tedesco di 22 anni, partecipante al programma Erasmus, è stato vittima di un’aggressione e rapina a Napoli. Mentre passeggiava lungo corso Umberto, ieri sera intorno alle 22, due persone lo hanno avvicinato e, dopo averlo aggredito, gli hanno sottratto il portafoglio contenente circa 30 euro. L’episodio evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle zone pubbliche della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno studente tedesco di 22 anni in Italia per il progetto Erasmus, mentre passeggiava lungo corso Umberto a Napoli, verso le 22 di ieri, è stato avvicinato da due individui che, dopo averlo aggredito, lo avrebbero rapinato del portafogli con all'interno 30 euro. Il giovane è stato trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Per la vittima – dimessa -10 giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione San Giuseppe e i militari della compagnia Napoli centro.

