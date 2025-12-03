Operazione anti caporalato | scoperti 14 lavoratori in nero Sospese 3 attività e sanzioni per 58mila euro

Una vasta operazione di vigilanza straordinaria contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo ha interessato, dal 24 al 28 novembre 2025, i comuni di Maddaloni, Marcianise e Santa Maria a Vico. L’iniziativa rientra nel progetto A.L.T. Caporalato T.R.E., finanziato dal Fondo Nazionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

