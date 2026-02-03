Un incidente grave si è verificato ieri mattina sul monte Elmo, in val Pusteria. Un bambino, uno sciatore molto giovane, è rimasto ferito e ora si trova in terapia intensiva. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma i soccorritori sono intervenuti subito e hanno trasportato il piccolo in ospedale. La zona è stata chiusa per le indagini.

Un grave incidente si è verificato ieri mattina, lunedì 2 febbraio, sulle piste da sci del monte Elmo, in val Pusteria. Secondo una prima ricostruzione, un bambino polacco di 10 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di uno scontro con un altro sciatore, che invece non ha riportato conseguenze serie. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, per cause ancora da ricostruire e con le dinamiche al vaglio degli inquirenti che stanno seguendo l’accaduto. Sul posto sono infatti intervenuti per primi i carabinieri di San Candido in servizio sulle piste, insieme ai sanitari della Croce bianca e, successivamente, è atterrato l’elicottero di soccorso Pelikan 2.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Monte Elmo incidenti

Un imprenditore-sciatore di Bagolino rischia la sospensione della licenza dopo aver utilizzato un elicottero per spostarsi sulle piste, evitando le problematiche del traffico e delle curve stradali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Monte Elmo incidenti

Argomenti discussi: Scontro terribile sulle piste, piccolo sciatore in terapia intensiva; Sciatori 20enni escono di pista sulla Sella Nevea e precipitano in un canalone di 5 metri senza riuscire a risalire. Task force per salvarli; Riccardo Mirarchi, chi era il 20enne romano morto sugli sci a Courmayeur: l'incidente davanti alla fidanzata, si è schiantato contro un albero; Schianto spaventoso a soli 10 anni | dramma in Italia corsa in ospedale in elicottero.

Scontro terribile sulle piste, piccolo sciatore in terapia intensivaUn grave incidente si è verificato ieri mattina, lunedì 2 febbraio, sulle piste da sci del monte Elmo, in val Pusteria. Secondo una prima ricostruzione, un bambino polacco di 10 anni è rimasto ... trentotoday.it

Scontro sulle piste di Bielmonte: donna ferita trasportata in ospedaleBIELLA – Questa mattina sulle piste da sci di Bielmonte si è verificato un incidente tra due sciatori. Ad avere la peggio è stata una donna, urtata da un uomo mentre affrontava una discesa. Per approf ... quotidianopiemontese.it

Altra terribile tragedia sulla strada. Scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento: tre morti, due sanitari e una paziente in dialisi Fonte https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2026/01/30/scontro-tra-un-camion-e-unauto-sulla-palermo-agrige - facebook.com facebook