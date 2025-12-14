in elicottero sulle piste imprenditore sciatore ora rischia la licenza

Un imprenditore-sciatore di Bagolino rischia la sospensione della licenza dopo aver utilizzato un elicottero per spostarsi sulle piste, evitando le problematiche del traffico e delle curve stradali. La vicenda solleva interrogativi sulle modalità di mobilità alternative e sui limiti delle autorizzazioni di volo per uso privato.

BAGOLINO (BRESCIA) Farsi la strada in auto, con tutte quelle curve, e magari rimanere pure imbottigliati nel traffico? Roba da non valutare nemmeno. A sciare ci si va in elicottero. Vuoi mettere il risparmio di tempo, e di stress? Certo, può capitarti che tra una nera e una rossa ti imbatta nei carabinieri, i quali, notato il tuo velivolo parcheggiato in vetta in zona vietata, prima alzano il sopracciglio, poi la paletta, infine ti appioppano una multa piuttosto fastidiosa. A Giorgio Bortolo Oliva è successo di nuovo. Ieri mattina, nel giorno di Santa Lucia. Il 66enne imprenditore di Odolo, titolare della Olifer, in Vallesabbia, aveva deciso di farsi una sciata in Maniva, sulla montagna di casa, e ovviamante di andarci via cielo, ma i militari lo hanno stoppato, e sanzionato. Quotidiano.net

