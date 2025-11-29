Schianto sulle piste da sci | sciatore soccorso in quota

Uno schianto sugli sci si è verificato nella tarda mattinata di sabato 29 novembre ai Piani di Bobbio, il comprensorio sciistico della Valsassina riaperto da pochi giorni per la stagione invernale. Una donna di 42 anni è stata soccorsa dopo una caduta sulle piste e trasportata in codice giallo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

