Scontri Torino Piantedosi | Solidarietà ad agenti feriti impegnati in difficilissimo compito

Il ministro Piantedosi ha espresso solidarietà agli agenti feriti durante gli scontri a Torino. Ha ringraziato gli agenti per il loro lavoro e ha sottolineato quanto sia difficile il compito che stanno affrontando. Le proteste sono state violente e hanno richiesto un intervento deciso delle forze dell’ordine. Piantedosi ha commentato che la priorità ora è garantire la sicurezza e tutelare chi lavora per mantenere l’ordine pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 "Grazie Presidente, onorevoli deputati. Intanto vorrei partire consentitemelo innanzitutto esprimendo anche in questa sede a nome mio e di tutto il governo la solidarietà agli agenti rimasti feriti negli scontri, grazie. Agli agenti rimasti feriti negli scontri sabato scorso a Torino e attraverso loro a tutti gli appartenenti alle forze di polizia impegnati nel difficilissimo compito di tutela dell'ordine pubblico" così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

