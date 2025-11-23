Scontri in piazza Alimonda | Salis Solidarietà agli agenti feriti

"Solidarietà agli agenti feriti ieri sera negli scontri con alcuni manifestanti e a chi ha subito danni. A Genova, città orgogliosamente antifascista, ci sarà sempre spazio per il dissenso, ma chiunque lo eserciti deve farlo senza ricorso alcuno alla violenza. Genova è e vuole restare una città.

