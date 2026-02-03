Scontri Torino Piantedosi | Feriti 108 agenti la Digos prosegue le indagini

Al termine delle proteste di ieri a Torino, sono stati registrati più di cento feriti tra gli agenti. Piantedosi ha confermato che 108 operatori delle forze dell’ordine sono rimasti contusi, con 96 della Polizia di Stato, 5 dei Carabinieri e 7 della Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine hanno subito un intervento rapido, fermando 27 persone e denunciandone 24 per resistenza e altri reati legati all’ordine pubblico. La situazione resta sotto controllo, ma le indagini continuano per chiarire le dinamiche degli scontri.

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Il bilancio degli incidenti è di 108 feriti tra gli operatori delle forze dell'ordine, di cui 96 della Polizia di Stato, 5 dei Carabinieri e 7 della Guardia di Finanza, all'esito di una primissima attività di indagine subito avviate e tutto rincorso sono state sottoposte a fermo 27 persone, 24 delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità. 3 persone sono state tratte in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, tra di esse anche un 22enne che, dall'analisi dei filmati acquisiti, risulta aver partecipato proprio all'aggressione dell'agente di polizia e alla sottrazione al medesimo dello scudo e della maschera antigas, motivo per il quale il giovane è stato denunciato anche per rapina in concorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scontri Torino, Piantedosi: Feriti 108 agenti, la Digos prosegue le indagini Approfondimenti su Scontri Torino Agenti Digos feriti durante scontri con gruppo di cittadini cinesi a Prato Prato, agenti Digos feriti durante scontri con un gruppo di cittadini cinesi Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Scontri Torino Argomenti discussi: Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Non protesta ma tentato omicidio, Meloni fa visita ad agenti feriti al corteo per Askatasuna. Scontri a Torino, l’informativa di Piantedosi: Il grande lavoro svolto ha evitato danni ben più graviAlla Camera l’informativa del ministro dell'Interno sugli scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale Askatasuna ... ilfattoquotidiano.it Scontri a Torino, Piantedosi: «108 feriti tra agenti, 27 fermi. Livello di scontro richiama dinamiche terroristiche». Decreto sicurezza, rinvio tecnico di 24 oreDecreto sicurezza. «Per la Lega è fondamentale un pacchetto sicurezza che garantisca i cittadini perbene e le Forze dell’Ordine. Tra le misure ... ilgazzettino.it Corriere della Sera. . Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna - facebook.com facebook Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.